***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2021 09:17
***BRYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BRYAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Semih Abidin Özmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964433
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
0
En Düşük
0
17:598,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0646
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
17:5910,2082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0680
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
17:59491,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,97
|Açılış
|: 491,00
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRVGD
|15,88
|6.586.989
|% 27,60
|
|LKMNH
|11,30
|9.447.276
|% 5,67
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,27
|235.270.301
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,47
|38.187.165
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|42.658.695
|% 0,00
|
|SELVA
|8,32
|28.227.090
|% 0,00
|
|MEDTR
|37,98
|28.235.090
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% 0,00
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% 0,00
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% 0,00
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7072
|8,7093
|% 0,72
|
|Euro
|10,1986
|10,2048
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,8980
|11,9576
|% 0,50
|
|Frank
|9,3055
|9,3616
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3169
|2,3285
|% 0,78
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-1,98
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,65
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında