***BRYAT* *KORDS* *TDGYO* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2023 09:21
***BRYAT******KORDS******TDGYO******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRISA, BRYAT, KORDS, TDGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 3,6 TL Teorik Fiyat: 51,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 14,532763 TL Teorik Fiyat: 749,367 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KORDS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2930153 TL Teorik Fiyat: 70,457 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TDGYO.E %130 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,926 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128939
BIST
10:394.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,62
|Açılış
|: 4.803
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|Önceki Kapanış
|: 4.811
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4.840
En Düşük
4.753
10:3919,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 19,4300
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|Önceki Kapanış
|: 19,3850
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En Düşük
19,0959
10:3920,7344
En Yüksek
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|: 0,02%
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|: 21,0250
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|Önceki Kapanış
|: 20,9000
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En Düşük
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10:391.206,61
En Yüksek
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|: -0,55%
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|Açılış
|: 1.206,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
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1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:39
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1128
|19,1475
|% 0,17
|
|Euro
|20,7242
|20,7344
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,4917
|23,6095
|% -0,12
|
|Frank
|20,6959
|20,8206
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0776
|5,1031
|% 0,04
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.168
|8.275
|-56,00
|
|Yarım
|4.004
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|0,36
|