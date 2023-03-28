***BRYAT* *KORDS* *TDGYO* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BRYAT******KORDS******TDGYO******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRISA, BRYAT, KORDS, TDGYO29.03.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 14,532763 13,0794867BRISA BRISA 3,6 3,24KORDSA TEKNIK TEKSTIL KORDS 0,2930153 0,2637137Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaTREND GMYO TDGYO 130,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128603BIST