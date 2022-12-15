***BRYAT* *NTGAZ* *KOZAA* *IZMDC* *KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.12.2022 19:10
***BRYAT******NTGAZ******KOZAA******IZMDC******KUYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BRYAT, IZMDC, KOZAA, KUYAS, NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E, IZMDC.E, KOZAA.E, KUYAS.E ve NTGAZ.E payları 16/12/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/01/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087648
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0904
|Açılış
|: 13,8623
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3240
|
20,0335
En Düşük
19,7584
18:051.065,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -16,84
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6421
|18,6445
|% 0,12
|
|Euro
|19,7749
|19,8090
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,6068
|22,7202
|% -2,03
|
|Frank
|19,9315
|20,0516
|% -0,78
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,48
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,77
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.197
|7.258
|-70,00
|
|Yarım
|3.485
|3.548
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|81,90
|81,90
|-0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem