***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2021 09:27
***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8372093 TL Teorik Fiyat: 10,603 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ARCLK.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,2198274 TL Teorik Fiyat: 32,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AVISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4444444 TL Teorik Fiyat: 17,896 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,4037777 TL Teorik Fiyat: 415,896 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,156 TL Teorik Fiyat: 3.344 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5101347 TL Teorik Fiyat: 39,69 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TSKB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0261717 TL Teorik Fiyat: 1,364 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921305
BIST
11:051.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:058,1782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1782
En Düşük
8,0015
11:059,6404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0787
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6404
En Düşük
9,4521
11:05450,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 450,77
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:05
|TRILC
|50,40
|41.312.225
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.921.669
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.084.041
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.881.732
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.030.593
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|122,00
|39.683.157
|% -6,15
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|BJKAS
|6,91
|227.990.971
|% -0,29
|
|SASA
|45,54
|212.564.072
|% 2,71
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,00
|394.968.361
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|368.482.800
|% 0,73
|
|IHLAS
|0,79
|30.103.212
|% 3,95
|
|DOHOL
|3,31
|120.289.892
|% 2,16
|
|PETKM
|5,61
|196.288.992
|% 3,12
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1711
|8,1782
|% 1,21
|
|Euro
|9,6214
|9,6404
|% 0,82
|
|Sterlin
|11,1535
|11,2095
|% 0,39
|
|Frank
|8,6081
|8,6600
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1550
|2,1658
|% 0,32
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:19IHLGM
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 919, 939 adet işlem
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11:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 58 artarak (% 0.53 ) 1, 429
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11:18XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 4, 317.00 milyon TL de
-
11:18BUCIM
Yüzde 4.44 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 288, 182 adet işlem
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11:15ANELE
Yüzde 4.92 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 296, 559 adet işlem