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***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

29.03.2021 09:27



***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,8372093 TL Teorik Fiyat: 10,603 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ARCLK.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,2198274   TL Teorik Fiyat: 32,54 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) AVISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4444444 TL Teorik Fiyat: 17,896 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,4037777 TL Teorik Fiyat: 415,896 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,156 TL Teorik Fiyat: 3.344 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SODSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5101347 TL Teorik Fiyat: 39,69 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TSKB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0261717 TL Teorik Fiyat: 1,364 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921305


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Altın Ons 1.725 1.726 -7,04  
Altın Gr. 449 449 -1,43  
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Tam 2.952 3.027 22,40  
Yarım 1.427 1.464 10,83  
Çeyrek 716 732 5,42  
Gümüş.Ons 24,80 24,83 -0,24  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,06  
B. Petrol 63,72 63,72 -0,71  
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