***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.03.2021 16:55
***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB
29.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 0,8372093 0,7116279
ARCELIK ARCLK 2,2198274 1,8868532
AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,4444444 0,3777777
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 2,4037777 2,043211
IS YAT. ORT. ISYAT 0,156 0,156
SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,5101347 0,4336144
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI TSKB 0,0261717 0,0222459
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921055
BIST
16:471.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,22
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:478,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0813
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:479,4823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1267
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:47445,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,93
|Açılış
|: 445,40
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:47
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.993.110
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|20.113.075
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|91.666.344
|% 9,92
|
|RTALB
|23,06
|257.438.300
|% 9,91
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|MERIT
|260,00
|361.890
|% -6,88
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|KOZAL
|117,00
|566.926.232
|% -2,58
|
|ISKPL
|47,16
|470.223.211
|% 3,74
|
|BIMAS
|70,20
|317.355.331
|% -0,21
|
|EKGYO
|1,88
|262.261.350
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,88
|262.261.350
|% -0,53
|
|AVOD
|9,49
|665.600.484
|% -9,96
|
|ODAS
|3,35
|218.794.019
|% -1,18
|
|VAKBN
|3,53
|199.456.988
|% 0,28
|
|IHLGM
|1,04
|48.775.440
|% -0,95
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0153
|8,0208
|% 1,02
|
|Euro
|9,4663
|9,4823
|% 1,35
|
|Sterlin
|11,0314
|11,0868
|% 1,55
|
|Frank
|8,4878
|8,5389
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1328
|2,1435
|% 1,12
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,32
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.991
|4,00
|
|Tam
|2.935
|3.009
|4,82
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,33
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,17
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|2,07
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:57XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 18, 242.00 milyon TL de
-
16:57DOGUB
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 110 adet işlem
-
16:55LOGO
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 256 adet işlem
-
16:54IEYHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 071, 884 adet işlem
-
16:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, OYAKC