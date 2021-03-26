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***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

26.03.2021 16:55



***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB

29.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 0,8372093 0,7116279
ARCELIK ARCLK 2,2198274 1,8868532
AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,4444444 0,3777777
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 2,4037777 2,043211
IS YAT. ORT. ISYAT 0,156 0,156
SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,5101347 0,4336144
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI TSKB 0,0261717 0,0222459


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921055


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IZFAS 9,73 20.113.075 % 9,94  
SAYAS 25,26 91.666.344 % 9,92  
RTALB 23,06 257.438.300 % 9,91  
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Riyal 2,1328 2,1435 % 1,12  
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Altın Ons 1.727 1.727 -0,32  
Altın Gr. 445 445 4,84  
Cumhuriyet 2.946 2.991 4,00  
Tam 2.935 3.009 4,82  
Yarım 1.419 1.456 2,33  
Çeyrek 712 728 1,17  
Gümüş.Ons 25,00 25,03 -0,04  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,06  
B. Petrol 64,02 64,02 2,07  
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