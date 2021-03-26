***BRYAT* *TSKB* *ISYAT* *ANHYT* *ARCLK* *SODSN* *AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BRYAT******TSKB******ISYAT******ANHYT******ARCLK******SODSN******AVISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ANHYT, ARCLK, AVISA, BRYAT, ISYAT, SODSN, TSKB29.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaANADOLU HAYAT EMEK. ANHYT 0,8372093 0,7116279ARCELIK ARCLK 2,2198274 1,8868532AVIVASA EMEKLILIK HAYAT AVISA 0,4444444 0,3777777BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 2,4037777 2,043211IS YAT. ORT. ISYAT 0,156 0,156SODAS SODYUM SANAYII SODSN 0,5101347 0,4336144TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI TSKB 0,0261717 0,0222459Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921055BIST