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***BRYAT* *ULUFA* *SELEC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

17.04.2024 16:50
***BRYAT* *ULUFA* *SELEC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***BRYAT******ULUFA******SELEC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BRYAT, SELEC, ULUFA

18.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
BORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 46,1987013 41,5788311
SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,25 0,225
ULUSAL FAKTORİNG ULUFA 0,5555555 0,4999999


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273800


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 52,25 5.024.941 % 10,00  
BURCE 237,90 131.595.135 % 9,99  
KTLEV 155,20 289.389.575 % 9,99  
ATATP 142,00 228.181.789 % 9,99  
DOBUR 188,50 51.958.899 % 9,98  
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Dolar 32,5080 32,5127 % 0,19  
Euro 34,5939 34,6135 % 0,20  
Sterlin 40,4808 40,6837 % 0,30  
Frank 35,6078 35,7863 % 0,09  
Riyal 8,6623 8,7058 % 0,04  
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Gümüş ONS 28,78 28,80 % 0,66  
Platin 955,85 957,31 % 0,66  
Paladyum 1.045,99 1.050,83 % 0,66  
Brent Pet. 89,22 89,22 % 0,66  
Altın Ons 2.395,15 2.395,46 % 0,66  
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