***BRYAT* *ULUFA* *SELEC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BRYAT******ULUFA******SELEC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BRYAT, SELEC, ULUFA18.04.2024 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaBORUSAN YAT. PAZ. BRYAT 46,1987013 41,5788311SELCUK ECZA DEPOSU SELEC 0,25 0,225ULUSAL FAKTORİNG ULUFA 0,5555555 0,4999999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273800BIST