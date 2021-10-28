***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.10.2021 14:18
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26 Ekim 2021
Tescil Tarihi
27 Ekim 2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27 Ekim 2021-10439
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2021 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup,
26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı kararı
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973217
BIST
12:351.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,79
|Açılış
|: 1.519
|
|Önceki Kapanış
|: 1.519
|
1.525
En Düşük
1.517
12:359,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,1278
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4880
|
9,6315
En Düşük
9,4668
12:3511,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1321
|Açılış
|: 11,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0100
|
11,1795
En Düşük
11,0056
12:35556,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 8,36
|Açılış
|: 556,32
|
|Önceki Kapanış
|: 547,96
|
557,41
En Düşük
547,01
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SARKY
|18,48
|88.571.489
|% 10,00
|
|ATATP
|43,56
|33.240.682
|% 10,00
|
|SELVA
|10,91
|30.332.247
|% 9,98
|
|PENTA
|226,40
|34.568.754
|% 9,96
|
|KARYE
|22,10
|55.733.232
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,00
|10.361.617
|% -8,30
|
|GOODY
|8,00
|53.493.229
|% -6,32
|
|KTSKR
|31,42
|83.101.218
|% -5,59
|
|TIRE
|8,72
|23.481.632
|% -5,22
|
|TURSG
|4,89
|76.087.590
|% -4,31
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|SISE
|8,66
|403.148.558
|% -1,37
|
|THYAO
|14,97
|385.341.005
|% 0,81
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|GARAN
|9,85
|1.896.702.592
|% 3,03
|
|YKBNK
|2,73
|351.299.980
|% 2,63
|
|TSPOR
|5,42
|410.903.930
|% 3,44
|
|ZOREN
|1,64
|120.121.573
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,86
|374.149.700
|% 1,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6062
|9,6085
|% 1,35
|
|Euro
|11,1475
|11,1553
|% 1,16
|
|Sterlin
|13,1939
|13,2601
|% 1,56
|
|Frank
|10,4306
|10,4935
|% 1,38
|
|Riyal
|2,5560
|2,5689
|% 1,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|3,51
|
|Altın Gr.
|557
|557
|9,14
|
|Cumhuriyet
|3.649
|3.705
|46,00
|
|Tam
|3.639
|3.730
|49,37
|
|Yarım
|1.759
|1.804
|23,88
|
|Çeyrek
|882
|902
|11,94
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|0,11
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-1,21
|