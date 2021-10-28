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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.10.2021 14:18



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Yılı Faaliyet Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26 Ekim 2021
Tescil Tarihi
27 Ekim 2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27 Ekim 2021-10439
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 02 Mart 2021  tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk  Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu esaslarına uygun olarak, 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim  Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, 
26 Ekim 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantı kararı 
 
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973217


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Tam 3.639 3.730 49,37  
Yarım 1.759 1.804 23,88  
Çeyrek 882 902 11,94  
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