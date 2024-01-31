***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6., 9., 18., 19., 20., 25. ve 30. maddelerinin tadil edilmiş şekliyle tamamı ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 6 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 9 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 18 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 19 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 20 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 25 16/01/2024 23/01/2024 11006Madde 30 16/01/2024 23/01/2024 11006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244204BIST