***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
29.04.2021 16:33
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Döner Fırın-2 Duruşu
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Şirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın-2' nin durdurulması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Revizyon çalışmaları
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
29.04.2021
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
%1
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yoktur.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş, çimento üretim ve satışımızı etkilememektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Planlı klinker stoku bulunmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı revizyon çalışmalarının tamamlanması
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
10.05.2021
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Duruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.
Açıklamalar
Fabrikamızın Döner Fırın-2 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-2 10.05.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stokumuzun bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932389
BIST