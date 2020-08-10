***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 57.195.483 -2.459.852 -2.459.852 -2.459.852 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.565.711 76.565.711 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -111.509.410 -111.509.410 -115.216.673 -115.216.673Dönem Karı (Zararı)-111.509.410 -111.509.410 -111.509.410 -111.509.410Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.115.080 -1.115.080 -1.115.080 -2.592.183 -2.592.183 -2.592.183 -3.707.263 -3.707.263Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.466.992 56.080.403 56.080.403 -5.052.035 -5.052.035 -5.052.035 20.177.875 -50.985.662 -111.509.410 -162.495.072 368.855.710 368.855.710Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 55.917.637 3.845.460 3.845.460 3.845.460 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-198.700.046 198.700.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-657.721 -657.721 -657.721 700.590 700.590 700.590 -172.298.628 -172.298.628 -172.255.759 -172.255.759Dönem Karı (Zararı)-172.298.628 -172.298.628 -172.298.628 -172.298.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-657.721 -657.721 -657.721 700.590 700.590 700.590 42.869 42.869Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.287.479 55.259.916 55.259.916 4.546.050 4.546.050 4.546.050 20.177.875 -249.685.708 -172.298.628 -421.984.336 118.144.044 118.144.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.030.047 -26.835.436Dönem Karı (Zararı)-172.298.628 -111.509.410Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler155.822.129 101.539.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 25.861.565 25.254.031Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-13.257.608 1.151.600Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -13.257.608Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.151.600Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.660.346 3.143.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.429.657 2.970.660Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 230.689 173.041Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.429.467 18.519.797Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-416.549 -670.090Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 28.346.968 18.533.683Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 -2.493.624 -2.683.601Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 2.992.672 3.339.805Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler108.442.752 51.880.561Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 165.427Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler165.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 1.506.447 432.865Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.179.160 992.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-936Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.380.388 -15.522.405Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.550.142 19.280.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-476.520 579.466İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-215.488 432.611İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-261.032 146.855Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.828.599 -1.175.697Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-904.867 -337.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.969.885 -16.348.211Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)400.251 1.580.777Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.874 -1.257.419İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-36.874 -1.257.419İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.192.746 -17.844.970Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.448.163 -17.506.329Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.255.417 -338.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.096.111 -25.492.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-875.033 -1.260.200Vergi İadeleri (Ödemeleri)-58.903 -83.147YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.007.270 -16.102.435Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.719.297 -12.952.801Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.719.297 -12.952.801Verilen Nakit Avans ve Borçlar-704.522 -3.819.724Alınan Faiz416.549 670.090FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.993.255 32.390.928Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri216.452.425 84.122.308Kredilerden Nakit Girişleri216.452.425 84.122.308Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.397.641 -82.327.487Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-185.397.641 -82.327.487İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-39.468.206 49.129.790Ödenen Faiz-20.579.833 -18.533.683YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.030.572 -10.546.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.030.572 -10.546.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.588.796 11.830.347DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.558.224 1.283.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.558.224 50.588.796Ticari Alacaklar41.968.761 33.411.291İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,19 12.763.363 9.200.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 29.205.398 24.210.468Diğer Alacaklar842.029 362.983İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 373.903 158.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar468.126 204.568Stoklar8 119.460.070 100.373.863Peşin Ödenmiş Giderler9 2.406.922 1.502.055Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 166.733 107.830Diğer Dönen Varlıklar54.849.142 45.256.470ARA TOPLAM223.251.881 231.603.288TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR223.251.881 231.603.288DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 25.147.500 24.410.036Diğer Alacaklar302.715 305.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar302.715 305.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 30.431.284 31.937.731Maddi Duran Varlıklar10 981.936.216 1.005.058.093Kullanım Hakkı Varlıkları90.484 198.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 394.508 414.899Peşin Ödenmiş Giderler9 1.197.697 493.175Ertelenmiş Vergi Varlığı17 38.610.710 41.662.314TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.078.111.114 1.104.479.608TOPLAM VARLIKLAR1.301.362.995 1.336.082.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 213.789.705 198.299.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 96.743.282 86.014.568Ticari Borçlar90.161.320 63.685.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,19 8.403.228 3.404.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 81.758.092 60.280.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.839.794 2.439.543Diğer Borçlar21.580.740 61.150.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 20.773.200 60.241.406İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar807.540 909.213Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.213.291 1.856.201ARA TOPLAM428.328.132 413.445.120TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER428.328.132 413.445.120UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 735.082.530 614.037.148Uzun Vadeli Karşılıklar19.808.289 18.200.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 15.557.393 14.180.618Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 4.250.896 4.020.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER754.890.819 632.237.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.183.218.951 1.045.683.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar118.144.044 290.399.803Ödenmiş Sermaye13 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)55.259.916 55.917.637Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.259.916 55.917.637Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.287.479 -1.629.758Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.546.050 3.845.460Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)4.546.050 3.845.460Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)4.546.050 3.845.460Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-249.685.708 -50.985.662Net Dönem Karı veya Zararı-172.298.628 -198.700.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR118.144.044 290.399.803TOPLAM KAYNAKLAR1.301.362.995 1.336.082.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 191.076.037 159.706.119 76.528.425 43.834.295Satışların Maliyeti14 -171.276.694 -155.798.927 -68.680.257 -52.488.080TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.799.343 3.907.192 7.848.168 -8.653.785BRÜT KAR (ZARAR)19.799.343 3.907.192 7.848.168 -8.653.785Genel Yönetim Giderleri-7.832.114 -8.039.751 -3.820.194 -3.893.506Pazarlama Giderleri-34.996.977 -33.320.388 -12.126.014 -5.444.390Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 12.024.883 13.157.925 5.521.973 5.636.837Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -12.481.734 -11.752.157 -4.392.163 -3.640.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-23.486.599 -36.047.179 -6.968.230 -15.994.978Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler416.549 671.028 181.783 234.283Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.151.600 -1.151.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -1.506.447 -432.865 -1.258.390 -278.055FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-24.576.497 -36.960.616 -8.044.837 -17.190.350Finansman Gelirleri16 186.600 7.534.518 6.650.376Finansman Giderleri16 -144.729.571 -81.090.632 -70.255.124 -41.698.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-169.119.468 -110.516.730 -78.299.961 -52.238.321Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.179.160 -992.680 -840.042 81.872Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -3.179.160 -992.680 -840.042 81.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449DÖNEM KARI (ZARARI)-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-172.298.628 -111.509.410 -79.140.003 -52.156.449Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,43070000 -0,27880000 -0,19790000 -0,13040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-657.721 -1.115.080 188.803 158.067Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -822.151 -1.393.850 236.004 197.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler164.430 278.770 -47.201 -39.517Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi164.430 278.770 -47.201 -39.517Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar700.590 -2.592.183 9.107.673 -1.471.239Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)737.464 -2.728.614 9.587.024 -1.548.673Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)737.464 -2.728.614 9.587.024 -1.548.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-36.874 136.431 -479.351 77.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-36.874 136.431 -479.351 77.434DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.869 -3.707.263 9.296.476 -1.313.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-172.255.759 -115.216.673 -69.843.527 -53.469.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-172.255.759 -115.216.673 -69.843.527 -53.469.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867450BIST