***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -351.912 57.195.483 -2.459.852 54.735.631 20.177.875 25.580.049 -76.565.711 -50.985.662 484.072.383 484.072.383Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-76.565.711 76.565.711 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.277.846 -1.277.846 6.305.312 5.027.466 -198.700.046 -198.700.046 -193.672.580 -193.672.580Dönem Karı (Zararı)-198.700.046 -198.700.046 -198.700.046 -198.700.046Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.277.846 -1.277.846 6.305.312 5.027.466 5.027.466 5.027.466Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-198.700.046 198.700.046 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.187.922 -1.187.922 9.808.262 8.620.340 -348.458.900 -348.458.900 -339.838.560 -339.838.560Dönem Karı (Zararı)-348.458.900 -348.458.900 -348.458.900 -348.458.900Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.187.922 -1.187.922 9.808.262 8.620.340 8.620.340 8.620.340Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.918.642 -142.450.555Dönem Karı (Zararı)-348.458.900 -198.700.046Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler339.497.835 160.960.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 51.961.919 50.986.215Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.909.268 13.257.608Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.909.268 13.257.608Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.113.737 2.903.152Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 3.252.666 2.335.491Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 861.071 567.661Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler64.648.590 39.024.639Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -615.105 -893.542Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 64.512.471 39.077.998Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 -4.223.841 -4.191.036Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 4.975.065 5.031.219Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler234.476.565 60.941.753Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 186.429Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 186.429Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 7.193.015 1.536.252Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -10.986.723 -7.825.936Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -50.105Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -50.105İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.419.938 -103.305.743Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.190.085 9.717.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-187.330 2.612.342İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.909 486.251İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-206.239 2.126.091Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.625.983 -35.157.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.313.884 1.092.868Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.825.629 -45.495.244Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-399.886 833.137Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-516.225 -331.859İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-516.225 -331.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.172.298 -36.576.556Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.517.262 -26.188.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.344.964 -10.387.664Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları26.458.873 -141.045.782Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -2.561.475 -1.343.607Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 21.244 -61.166YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI281.318 -21.511.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.242 182.397Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21.242 182.397Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-848.204 -25.228.291Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-848.204 -25.228.291Verilen Nakit Avans ve Borçlar10 493.175 2.640.756Alınan Faiz21 615.105 893.542FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.400.281 202.720.600Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri462.133.583 367.751.131Kredilerden Nakit Girişleri6 462.133.583 367.751.131Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-424.622.439 -162.256.181Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -424.622.439 -162.256.181İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-43.456.406 60.161.407Ödenen Faiz6 -65.455.019 -62.935.757YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.200.321 38.758.449NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-47.200.321 38.758.449DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 50.588.796 11.830.347DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.388.475 50.588.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.388.475 50.588.796Ticari Alacaklar64.626.311 33.411.291İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,26 18.547.558 9.200.823İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 46.078.753 24.210.468Diğer Alacaklar552.830 362.983İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 139.497 158.415İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 413.333 204.568Stoklar9 117.546.937 100.373.863Peşin Ödenmiş Giderler10 6.815.939 1.502.055Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 86.586 107.830Diğer Dönen Varlıklar15 50.519.962 45.256.470ARA TOPLAM243.537.040 231.603.288TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR243.537.040 231.603.288DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 34.734.523 24.410.036Diğer Alacaklar302.715 305.241İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 302.715 305.241Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 24.744.716 31.937.731Maddi Duran Varlıklar11 961.588.523 1.005.058.093Kullanım Hakkı Varlıkları12 882.758 198.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 374.118 414.899Peşin Ödenmiş Giderler10 493.175Ertelenmiş Vergi Varlığı24 52.429.793 41.662.314Diğer Duran Varlıklar15 11.822.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.086.880.076 1.104.479.608TOPLAM VARLIKLAR1.330.417.116 1.336.082.896KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 313.761.226 198.299.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 113.341.142 86.014.568Ticari Borçlar163.286.847 63.685.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 26 13.018.171 3.404.060İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 150.268.676 60.280.999Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 2.039.657 2.439.543Diğer Borçlar17.912.250 61.150.619İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 16.785.000 60.241.406İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.127.250 909.213Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 3.451.706Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 2.531.421 1.856.201ARA TOPLAM616.324.249 413.445.120TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER616.324.249 413.445.120UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 742.293.634 614.037.148Uzun Vadeli Karşılıklar21.237.990 18.200.825Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 16.356.712 14.180.618Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 4.881.278 4.020.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER763.531.624 632.237.973TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.379.855.873 1.045.683.093ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-49.438.757 290.399.803Ödenmiş Sermaye16 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)68.383.437 59.763.097Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54.729.715 55.917.637Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.817.680 -1.629.758Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 13.653.722 3.845.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-249.685.708 -50.985.662Net Dönem Karı veya Zararı-348.458.900 -198.700.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-49.438.757 290.399.803TOPLAM KAYNAKLAR1.330.417.116 1.336.082.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 471.966.263 237.007.484Satışların Maliyeti17 -408.411.989 -268.786.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.554.274 -31.778.895BRÜT KAR (ZARAR)63.554.274 -31.778.895Genel Yönetim Giderleri18 -16.552.195 -17.232.453Pazarlama Giderleri18 -84.675.320 -44.874.877Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 30.278.181 20.323.756Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -29.077.620 -23.413.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-36.472.680 -96.975.518Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 615.105 943.647Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -7.193.015 -1.536.252FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-43.050.590 -97.568.123Finansman Gelirleri22 370.694 730.343Finansman Giderleri23 -316.765.727 -109.688.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-359.445.623 -206.525.982Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.986.723 7.825.936Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 10.986.723 7.825.936SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-348.458.900 -198.700.046DÖNEM KARI (ZARARI)-348.458.900 -198.700.046Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-348.458.900 -198.700.046Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) 25 -0,87110000 -0,49680000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.620.340 5.027.466Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.484.903 -1.597.308Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 10.324.487 6.637.170Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-219.244 -12.396Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 296.981 319.462Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi24 -516.225 -331.858Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.620.340 5.027.466TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-339.838.560 -193.672.580Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-339.838.560 -193.672.580http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914311BIST