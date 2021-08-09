***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarToplam Kapsamlı Gelir (Gider)-657.721 -657.721 -172.298.628 -172.298.628Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-657.721 -657.721 700.590 42.869 42.869 42.869Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.287.479 55.259.916 4.546.050 59.805.966 20.177.875 -249.685.708 -172.298.628 -421.984.336 118.144.044 118.144.044Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-348.458.900 348.458.900 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-917.978 -917.978 50.273.353 49.355.375 -177.641.565 -177.641.565 -128.286.190 -128.286.190Dönem Karı (Zararı)-177.641.565 -177.641.565 -177.641.565 -177.641.565Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-917.978 -917.978 50.273.353 49.355.375 49.355.375 49.355.375Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.735.658 53.811.737 63.927.075 117.738.812 20.177.875 -598.144.608 -177.641.565 -775.786.173 -177.724.947 -177.724.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.569.607 -15.030.047Dönem Karı (Zararı)-177.641.565 -172.298.628Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler231.534.203 155.822.129Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 24.377.949 25.861.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.348.340 -13.257.608Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.348.340 -13.257.608Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.849.955 1.660.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.437.076 1.429.657Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 412.879 230.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34.344.988 28.429.467Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-244.076 -416.549Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 35.586.934 28.346.968Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 -6.260.206 -2.493.624Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 5.262.336 2.992.672Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler156.715.363 108.442.752Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 3.771.061 1.506.447Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.823.227 3.179.160Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.739.031 2.380.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.544.230 -11.550.142Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-619.932 -476.520İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-245.153 -215.488İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-374.779 -261.032Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.291.950 -5.828.599Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-929.420 -904.867Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.879.512 28.969.885Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.658.889 400.251Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.645.967 -36.874İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.645.967 -36.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.648.229 -8.192.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.642.825 -9.448.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.005.404 1.255.417Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.631.669 -14.096.111Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.037.694 -875.033Vergi İadeleri (Ödemeleri)-24.368 -58.903YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.812.488 -3.007.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.470.933 -2.719.297Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.470.933 -2.719.297Verilen Nakit Avans ve Borçlar-585.631 -704.522Alınan Faiz244.076 416.549FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.649.557 -28.993.255Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri109.312.186 216.452.425Kredilerden Nakit Girişleri109.312.186 216.452.425Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.801.608 -185.397.641Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.801.608 -185.397.641İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış48.132.000 -39.468.206Ödenen Faiz-35.586.935 -20.579.833Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-8.705.200YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.107.562 -47.030.572NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.107.562 -47.030.572DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.388.475 50.588.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 23.496.037 3.558.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 32.201.237 3.388.475Ticari Alacaklar78.908.205 64.626.311İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,19 16.136.273 18.547.558İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 62.771.932 46.078.753Diğer Alacaklar1.172.762 552.830İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 893.037 139.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar279.725 413.333Stoklar8 117.603.327 117.546.937Peşin Ödenmiş Giderler9 7.745.359 6.815.939Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 110.954 86.586Diğer Dönen Varlıklar44.514.320 50.519.962ARA TOPLAM282.256.164 243.537.040TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR282.256.164 243.537.040DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 87.653.844 34.734.523Diğer Alacaklar302.715 302.715İlişk 5 20.973.655 24.744.716Maddi Duran Varlıklar10 944.799.740 961.588.523Kullanım Hakkı Varlıkları10 721.530 882.758Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 417.113 374.118Peşin Ödenmiş Giderler9 585.631 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 39.190.093 52.429.793Diğer Duran Varlıklar11.831.715 11.822.930TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.106.476.036 1.086.880.076TOPLAM VARLIKLAR1.388.732.200 1.330.417.116KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 300.179.343 313.761.226Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 378.835.788 113.341.142Ticari Borçlar197.906.153 163.286.847İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 19 11.095.046 13.018.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 186.811.107 150.268.676Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.698.546 2.039.657Diğer Borçlar66.143.094 17.912.250İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 64.917.000 16.785.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.226.094 1.127.250Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.487.332 3.451.706Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.402.355 2.531.421ARA TOPLAM956.652.611 616.324.249TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER956.652.611 616.324.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 586.606.812 742.293.634Uzun Vadeli Karşılıklar23.197.724 21.237.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 17.903.567 16.356.712Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 5.294.157 4.881.278TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.804.536 763.531.624TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)117.738.812 68.383.437Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53.811.737 54.729.715Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)57.547.395 57.547.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.735.658 -2.817.680Diğer Kazançlar (Kayıplar)63.927.075 13.653.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-598.144.608 -249.685.708Net Dönem Karı veya Zararı-177.641.565 -348.458.900TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-177.724.947 -49.438.757TOPLAM KAYNAKLAR1.388.732.200 1.330.417.116Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 310.718.915 191.076.037 148.861.616 76.528.425Satışların Maliyeti14 -242.790.023 -171.276.694 -119.541.819 -68.680.257TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)67.928.892 19.799.343 29.319.797 7.848.168BRÜT KAR (ZARAR)67.928.892 19.799.343 29.319.797 7.848.168Genel Yönetim Giderleri-9.981.544 -7.832.114 -3.429.336 -3.820.194Pazarlama Giderleri-41.305.237 -34.996.977 -18.191.104 -12.126.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 16.161.980 12.024.883 6.913.316 5.521.973Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -24.742.269 -12.481.734 -8.975.730 -4.392.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.061.822 -23.486.599 5.636.943 -6.968.230Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler244.076 416.549 162.010 181.783Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -3.771.061 -1.506.447 -1.298.419 -1.258.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.534.837 -24.576.497 4.500.534 -8.044.837Finansman Gelirleri16 316.430 186.600 58.200Finansman Giderleri16 -171.669.605 -144.729.571 -79.739.922 -70.255.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-166.818.338 -169.119.468 -75.181.188 -78.299.961Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.823.227 -3.179.160 -10.257.377 -840.042Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -10.823.227 -3.179.160 -10.257.377 -840.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003DÖNEM KARI (ZARARI)-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 -0,44410000 -0,43070000 -0,21360000 -0,19790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar49.355.375 42.869 -28.499.055 9.296.476Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.147.473 -822.151 142.558 236.004Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları52.919.319 737.464 -30.119.055 9.587.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.416.471 127.556 1.477.442 -526.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi229.495 164.430 -28.511 -47.201Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-2.645.966 -36.874 1.505.953 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)49.355.375 42.869 -28.499.055 9.296.476TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-128.286.190 -172.255.759 -113.937.620 -69.843.527Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-128.286.190 -172.255.759 -113.937.620 -69.843.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956339BIST