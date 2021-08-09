***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 19:02
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -1.629.758 55.917.637 3.845.460 59.763.097 20.177.875 -50.985.662 -198.700.046 -249.685.708 290.399.803 290.399.803
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.721 -657.721 -172.298.628 -172.298.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.721 -657.721 700.590 42.869 42.869 42.869
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.287.479 55.259.916 4.546.050 59.805.966 20.177.875 -249.685.708 -172.298.628 -421.984.336 118.144.044 118.144.044
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-348.458.900 348.458.900 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.978 -917.978 50.273.353 49.355.375 -177.641.565 -177.641.565 -128.286.190 -128.286.190
Dönem Karı (Zararı)
-177.641.565 -177.641.565 -177.641.565 -177.641.565
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-917.978 -917.978 50.273.353 49.355.375 49.355.375 49.355.375
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.735.658 53.811.737 63.927.075 117.738.812 20.177.875 -598.144.608 -177.641.565 -775.786.173 -177.724.947 -177.724.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.569.607 -15.030.047
Dönem Karı (Zararı)
-177.641.565 -172.298.628
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
231.534.203 155.822.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 24.377.949 25.861.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.348.340 -13.257.608
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.348.340 -13.257.608
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.849.955 1.660.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.437.076 1.429.657
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 412.879 230.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.344.988 28.429.467
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-244.076 -416.549
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 35.586.934 28.346.968
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 -6.260.206 -2.493.624
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 5.262.336 2.992.672
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
156.715.363 108.442.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 3.771.061 1.506.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.823.227 3.179.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
32.739.031 2.380.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.544.230 -11.550.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-619.932 -476.520
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-245.153 -215.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-374.779 -261.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.291.950 -5.828.599
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-929.420 -904.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.879.512 28.969.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.658.889 400.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.645.967 -36.874
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.645.967 -36.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.648.229 -8.192.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.642.825 -9.448.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.005.404 1.255.417
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.631.669 -14.096.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.037.694 -875.033
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.368 -58.903
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.812.488 -3.007.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.470.933 -2.719.297
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.470.933 -2.719.297
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-585.631 -704.522
Alınan Faiz
244.076 416.549
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.649.557 -28.993.255
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
109.312.186 216.452.425
Kredilerden Nakit Girişleri
109.312.186 216.452.425
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.801.608 -185.397.641
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.801.608 -185.397.641
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
48.132.000 -39.468.206
Ödenen Faiz
-35.586.935 -20.579.833
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.705.200
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.107.562 -47.030.572
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.107.562 -47.030.572
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.388.475 50.588.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 23.496.037 3.558.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.201.237 3.388.475
Ticari Alacaklar
78.908.205 64.626.311
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,19 16.136.273 18.547.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 62.771.932 46.078.753
Diğer Alacaklar
1.172.762 552.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 893.037 139.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
279.725 413.333
Stoklar
8 117.603.327 117.546.937
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.745.359 6.815.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 110.954 86.586
Diğer Dönen Varlıklar
44.514.320 50.519.962
ARA TOPLAM
282.256.164 243.537.040
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.256.164 243.537.040
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 87.653.844 34.734.523
Diğer Alacaklar
302.715 302.715
İlişk 5 20.973.655 24.744.716
Maddi Duran Varlıklar
10 944.799.740 961.588.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 721.530 882.758
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 417.113 374.118
Peşin Ödenmiş Giderler
9 585.631 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 39.190.093 52.429.793
Diğer Duran Varlıklar
11.831.715 11.822.930
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.106.476.036 1.086.880.076
TOPLAM VARLIKLAR
1.388.732.200 1.330.417.116
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 300.179.343 313.761.226
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 378.835.788 113.341.142
Ticari Borçlar
197.906.153 163.286.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 11.095.046 13.018.171
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 186.811.107 150.268.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.698.546 2.039.657
Diğer Borçlar
66.143.094 17.912.250
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 64.917.000 16.785.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.226.094 1.127.250
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.487.332 3.451.706
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.402.355 2.531.421
ARA TOPLAM
956.652.611 616.324.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
956.652.611 616.324.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 586.606.812 742.293.634
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.197.724 21.237.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 17.903.567 16.356.712
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 5.294.157 4.881.278
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.804.536 763.531.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
117.738.812 68.383.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.811.737 54.729.715
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.547.395 57.547.395
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.735.658 -2.817.680
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
63.927.075 13.653.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-598.144.608 -249.685.708
Net Dönem Karı veya Zararı
-177.641.565 -348.458.900
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-177.724.947 -49.438.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.388.732.200 1.330.417.116
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 310.718.915 191.076.037 148.861.616 76.528.425
Satışların Maliyeti
14 -242.790.023 -171.276.694 -119.541.819 -68.680.257
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.928.892 19.799.343 29.319.797 7.848.168
BRÜT KAR (ZARAR)
67.928.892 19.799.343 29.319.797 7.848.168
Genel Yönetim Giderleri
-9.981.544 -7.832.114 -3.429.336 -3.820.194
Pazarlama Giderleri
-41.305.237 -34.996.977 -18.191.104 -12.126.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 16.161.980 12.024.883 6.913.316 5.521.973
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -24.742.269 -12.481.734 -8.975.730 -4.392.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.061.822 -23.486.599 5.636.943 -6.968.230
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
244.076 416.549 162.010 181.783
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -3.771.061 -1.506.447 -1.298.419 -1.258.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.534.837 -24.576.497 4.500.534 -8.044.837
Finansman Gelirleri
16 316.430 186.600 58.200
Finansman Giderleri
16 -171.669.605 -144.729.571 -79.739.922 -70.255.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-166.818.338 -169.119.468 -75.181.188 -78.299.961
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.823.227 -3.179.160 -10.257.377 -840.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.823.227 -3.179.160 -10.257.377 -840.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003
DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-177.641.565 -172.298.628 -85.438.565 -79.140.003
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç(Zarar) 18 -0,44410000 -0,43070000 -0,21360000 -0,19790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.355.375 42.869 -28.499.055 9.296.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -1.147.473 -822.151 142.558 236.004
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
52.919.319 737.464 -30.119.055 9.587.024
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.416.471 127.556 1.477.442 -526.552
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
229.495 164.430 -28.511 -47.201
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-2.645.966 -36.874 1.505.953 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.355.375 42.869 -28.499.055 9.296.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.286.190 -172.255.759 -113.937.620 -69.843.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-128.286.190 -172.255.759 -113.937.620 -69.843.527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956339
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