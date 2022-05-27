***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
27.05.2022 18:57
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-348.458.900 348.458.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.429 0 0 -92.203.000 -92.203.000 -14.348.571 -14.348.571
Dönem Karı (Zararı)
0 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.429 77.854.429 77.854.429
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.849.705 53.697.690 0 0 0 0 92.540.176 146.237.866 20.177.875 -598.144.608 -92.203.000 -690.347.608 -63.787.328 -63.787.328
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 749.066.338 -4.078.682 744.987.656 85.744.450 830.732.106 20.177.875 -598.144.608 -689.575.023 -1.287.719.631 23.334.889 23.334.889
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-689.575.023 689.575.023 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.836.677 -3.836.677 9.668.145 5.831.468 -130.427.953 -130.427.953 -124.596.485 -124.596.485
Dönem Karı (Zararı)
-130.427.953 -130.427.953 -130.427.953 -130.427.953
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.836.677 -3.836.677 9.668.145 5.831.468 5.831.468 5.831.468
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 749.066.338 -7.915.359 741.150.979 95.412.595 836.563.574 20.177.875 -1.287.719.631 -130.427.953 -1.418.147.584 -101.261.596 -101.261.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.334.327 24.695.503
Dönem Karı (Zararı)
-130.427.953 -92.203.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
138.516.798 119.742.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 13.826.473 12.159.255
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.348.340
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.348.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.471.645 1.824.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.190.526 1.643.469
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.281.119 181.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.645.078 16.018.185
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-110.843 -82.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 65.896.035 16.657.883
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
17 -8.818.506 -3.857.769
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
17 8.678.392 3.300.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.286.045 88.050.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -9.492.212 2.472.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-2.220.231 565.850
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.521.312 -1.103.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.458.728 -43.056.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.163.453 86.958
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.958.730 5.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
204.723 81.234
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-134.784.708 23.838.025
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.207.663 -7.946.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
208.092.983 21.629.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.940.897 1.638.987
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-508.850 -4.151.920
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-508.850 -4.151.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.241.304 6.858.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26.673.857 8.976.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
567.447 -2.117.852
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.432.467 26.436.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.896.832 -1.732.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.028 -7.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.004.356 -641.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.946.649 -720.809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.946.649 -720.809
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-168.550 -2.909
Alınan Faiz
110.843 82.064
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.399.342 31.585.184
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.449.071.120 83.662.186
Kredilerden Nakit Girişleri
1.449.071.120 83.662.186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.471.231.393 -84.626.119
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.471.231.393 -84.626.119
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
81.753.796 49.207.000
Ödenen Faiz
-35.194.181 -16.657.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.659 55.639.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.659 55.639.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.592.842 3.388.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.653.501 59.027.508
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.653.501 1.592.842
Ticari Alacaklar
263.047.130 174.266.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 122.104.969 45.901.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 140.942.161 128.365.185
Diğer Alacaklar
8.423.620 15.603.873
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 8.196.407 15.155.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
227.213 448.736
Stoklar
8 307.488.760 172.704.052
Peşin Ödenmiş Giderler
9 55.754.978 18.547.315
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 57.216 52.188
Diğer Dönen Varlıklar
13 60.316.819 70.367.017
ARA TOPLAM
696.742.024 453.134.081
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
696.742.024 453.134.081
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4,22 120.796.494 110.619.500
Diğer Alacaklar
344.335 327.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
344.335 327.535
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 16.005.312 6.513.100
Maddi Duran Varlıklar
10 1.693.489.150 1.700.995.873
Kullanım Hakkı Varlıkları
602.373 681.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 501.769 530.634
Peşin Ödenmiş Giderler
9 168.551 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 16.380.129
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.831.907.984 1.836.048.063
TOPLAM VARLIKLAR
2.528.650.008 2.289.182.144
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 141.815.898 440.550.906
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 231.518.084 584.277.596
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 43.853.246 0
Ticari Borçlar
394.757.160 243.504.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 44.880.066 23.072.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 349.877.094 220.431.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.624.342 2.683.445
Diğer Borçlar
301.487.274 216.068.151
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 299.888.970 213.967.074
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.598.304 2.101.077
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
1.590.363 1.648.976
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.764.510 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.764.510 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.388.456 3.259.623
ARA TOPLAM
1.127.799.333 1.491.992.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.127.799.333 1.491.992.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.442.520.058 718.197.915
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.041.642 25.435.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 23.873.750 18.784.209
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
11 8.167.892 6.651.283
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 27.550.571 30.221.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.502.112.271 773.854.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.629.911.604 2.265.847.255
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-101.261.596 23.334.889
Ödenmiş Sermaye
14 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 59.824.631 59.824.631
Geri Alınmış Paylar (-)
-191.117 -191.117
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
511.025 511.025
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
836.563.574 830.732.106
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
741.150.979 744.987.656
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
749.066.338 749.066.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.915.359 -4.078.682
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
95.412.595 85.744.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.177.875 20.177.875
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.287.719.631 -598.144.608
Net Dönem Karı veya Zararı
-130.427.953 -689.575.023
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-101.261.596 23.334.889
TOPLAM KAYNAKLAR
2.528.650.008 2.289.182.144
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 308.150.839 161.857.299
Satışların Maliyeti
15 -248.345.810 -123.248.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.805.029 38.609.095
BRÜT KAR (ZARAR)
59.805.029 38.609.095
Genel Yönetim Giderleri
-9.748.111 -6.552.208
Pazarlama Giderleri
-16.861.439 -23.114.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 17.295.512 9.248.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -18.061.887 -15.766.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.429.104 2.424.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
110.843 82.066
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 9.492.212 -2.472.642
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.032.159 34.303
Finansman Gelirleri
17 3.512.125 258.230
Finansman Giderleri
17 -178.192.468 -91.929.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-132.648.184 -91.637.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.220.231 -565.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 2.220.231 -565.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.427.953 -92.203.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
-130.427.953 -92.203.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-130.427.953 -92.203.000
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,32610000 -0,23050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.831.468 77.854.429
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -4.795.846 -1.290.031
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.176.995 83.038.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
450.319 -3.893.914
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
959.169 258.006
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-508.850 -4.151.920
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.831.468 77.854.429
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.596.485 -14.348.571
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-124.596.485 -14.348.571
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033083
BIST