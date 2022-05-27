***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -2.817.680 54.729.715 13.653.722 68.383.437 20.177.875 -249.685.708 -348.458.900 -598.144.608 -49.438.757 -49.438.757Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-348.458.900 348.458.900 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.429 0 0 -92.203.000 -92.203.000 -14.348.571 -14.348.571Dönem Karı (Zararı)0 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000 -92.203.000Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.032.025 -1.032.025 78.886.454 77.854.429 77.854.429 77.854.429Sermaye Arttırımı0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 57.547.395 -3.849.705 53.697.690 0 0 0 0 92.540.176 146.237.866 20.177.875 -598.144.608 -92.203.000 -690.347.608 -63.787.328 -63.787.328Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 749.066.338 -4.078.682 744.987.656 85.744.450 830.732.106 20.177.875 -598.144.608 -689.575.023 -1.287.719.631 23.334.889 23.334.889Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-689.575.023 689.575.023 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.836.677 -3.836.677 9.668.145 5.831.468 -130.427.953 -130.427.953 -124.596.485 -124.596.485Dönem Karı (Zararı)-130.427.953 -130.427.953 -130.427.953 -130.427.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.836.677 -3.836.677 9.668.145 5.831.468 5.831.468 5.831.468Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 59.824.631 -191.117 511.025 749.066.338 -7.915.359 741.150.979 95.412.595 836.563.574 20.177.875 -1.287.719.631 -130.427.953 -1.418.147.584 -101.261.596 -101.261.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.334.327 24.695.503Dönem Karı (Zararı)-130.427.953 -92.203.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler138.516.798 119.742.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 13.826.473 12.159.255Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.348.340Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.348.340Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.471.645 1.824.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.190.526 1.643.469Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 4.281.119 181.263Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler65.645.078 16.018.185Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-110.843 -82.066Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 65.896.035 16.657.883Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17 -8.818.506 -3.857.769Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri17 8.678.392 3.300.137Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler64.286.045 88.050.489Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -9.492.212 2.472.642Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.220.231 565.850Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.521.312 -1.103.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-97.458.728 -43.056.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.163.453 86.958İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.958.730 5.724İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)204.723 81.234Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.784.708 23.838.025Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-37.207.663 -7.946.523Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler208.092.983 21.629.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.940.897 1.638.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-508.850 -4.151.920İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-508.850 -4.151.920İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.241.304 6.858.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26.673.857 8.976.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)567.447 -2.117.852Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.432.467 26.436.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.896.832 -1.732.864Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.028 -7.936YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.004.356 -641.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.946.649 -720.809Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -5.946.649 -720.809Verilen Nakit Avans ve Borçlar-168.550 -2.909Alınan Faiz110.843 82.064FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.399.342 31.585.184Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.449.071.120 83.662.186Kredilerden Nakit Girişleri1.449.071.120 83.662.186Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.471.231.393 -84.626.119Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.471.231.393 -84.626.119İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış81.753.796 49.207.000Ödenen Faiz-35.194.181 -16.657.883YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.659 55.639.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.659 55.639.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.592.842 3.388.475DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.653.501 59.027.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.653.501 1.592.842Ticari Alacaklar263.047.130 174.266.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 122.104.969 45.901.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 140.942.161 128.365.185Diğer Alacaklar8.423.620 15.603.873İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 8.196.407 15.155.137İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar227.213 448.736Stoklar8 307.488.760 172.704.052Peşin Ödenmiş Giderler9 55.754.978 18.547.315Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 57.216 52.188Diğer Dönen Varlıklar13 60.316.819 70.367.017ARA TOPLAM696.742.024 453.134.081TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR696.742.024 453.134.081DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4,22 120.796.494 110.619.500Diğer Alacaklar344.335 327.535İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar344.335 327.535Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 16.005.312 6.513.100Maddi Duran Varlıklar10 1.693.489.150 1.700.995.873Kullanım Hakkı Varlıkları602.373 681.292Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 501.769 530.634Peşin Ödenmiş Giderler9 168.551 0Ertelenmiş Vergi Varlığı0 0Diğer Duran Varlıklar0 16.380.129TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.831.907.984 1.836.048.063TOPLAM VARLIKLAR2.528.650.008 2.289.182.144KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 141.815.898 440.550.906Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 231.518.084 584.277.596Diğer Finansal Yükümlülükler6 43.853.246 0Ticari Borçlar394.757.160 243.504.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 44.880.066 23.072.314İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 349.877.094 220.431.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 5.624.342 2.683.445Diğer Borçlar301.487.274 216.068.151İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 299.888.970 213.967.074İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.598.304 2.101.077Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler1.590.363 1.648.976Kısa Vadeli Karşılıklar2.764.510 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.764.510 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.388.456 3.259.623ARA TOPLAM1.127.799.333 1.491.992.726TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.127.799.333 1.491.992.726UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.442.520.058 718.197.915Uzun Vadeli Karşılıklar32.041.642 25.435.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 23.873.750 18.784.209Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 8.167.892 6.651.283Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 27.550.571 30.221.122TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.502.112.271 773.854.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.629.911.604 2.265.847.255ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-101.261.596 23.334.889Ödenmiş Sermaye14 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 59.824.631 59.824.631Geri Alınmış Paylar (-)-191.117 -191.117Paylara İlişkin Primler (İskontolar)511.025 511.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)836.563.574 830.732.106Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)741.150.979 744.987.656Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)749.066.338 749.066.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.915.359 -4.078.682Diğer Kazançlar (Kayıplar)95.412.595 85.744.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.177.875 20.177.875Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.287.719.631 -598.144.608Net Dönem Karı veya Zararı-130.427.953 -689.575.023TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-101.261.596 23.334.889TOPLAM KAYNAKLAR2.528.650.008 2.289.182.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 308.150.839 161.857.299Satışların Maliyeti15 -248.345.810 -123.248.204TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.805.029 38.609.095BRÜT KAR (ZARAR)59.805.029 38.609.095Genel Yönetim Giderleri-9.748.111 -6.552.208Pazarlama Giderleri-16.861.439 -23.114.133Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 17.295.512 9.248.664Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -18.061.887 -15.766.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.429.104 2.424.879Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler110.843 82.066Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 9.492.212 -2.472.642FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.032.159 34.303Finansman Gelirleri17 3.512.125 258.230Finansman Giderleri17 -178.192.468 -91.929.683SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-132.648.184 -91.637.150Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.220.231 -565.850Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 2.220.231 -565.850SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-130.427.953 -92.203.000DÖNEM KARI (ZARARI)-130.427.953 -92.203.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-130.427.953 -92.203.000Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,32610000 -0,23050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.831.468 77.854.429Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -4.795.846 -1.290.031Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları10.176.995 83.038.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler450.319 -3.893.914Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi959.169 258.006Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-508.850 -4.151.920Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.831.468 77.854.429TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.596.485 -14.348.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-124.596.485 -14.348.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033083BIST