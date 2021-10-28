Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2021 14:05



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 29.09.2021
Genel Kurul Tarihi 26.10.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batısöke A Grubu Gündem Vekalaetname Çağrı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nun 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen üye adayları Sn. Sabit AYDIN, Sn. Gülant CANDAŞ, Sn. Erdoğan GÖĞEN, Sn. Ömer Çağdaş SELVİ, Sn. Ali KIŞLA, Sn. Mehmet Gökalp ÖZKÖK ve Sn. Yusuf KAYA'nın ayrı ayrı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'un onayına sunuldu.
3 - Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üye adayları belirlendi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.10.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batısöke A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batısöke A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 27 Ekim.2021 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973215


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:351.522
Değişim :  0,18% |  2,79
Açılış :  1.519  
Önceki Kapanış :  1.519  
En Yüksek
1.525 En Düşük
1.517
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SARKY 18,48 88.571.489 % 10,00  
ATATP 43,56 33.240.682 % 10,00  
SELVA 10,91 30.332.247 % 9,98  
PENTA 226,40 34.568.754 % 9,96  
KARYE 22,10 55.733.232 % 9,95  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 9,6081 9,6107 % 1,38  
Euro 11,1334 11,1410 % 1,03  
Sterlin 13,1684 13,2345 % 1,37  
Frank 10,4156 10,4784 % 1,23  
Riyal 2,5544 2,5672 % 1,33  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 5,32  
Altın Gr. 557 557 8,77  
Cumhuriyet 3.657 3.712 53,00  
Tam 3.637 3.729 48,07  
Yarım 1.758 1.804 23,25  
Çeyrek 882 902 11,62  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 0,02  
Gümüş Gr. 7,44 7,45 0,11  
B. Petrol 82,66 82,66 -1,21  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru