***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.06.2023 13:27
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri A Grubu
Karar Tarihi 12.05.2023
Genel Kurul Tarihi 07.06.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe BORNOVA
Adres Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel'in A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunulması.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Batısöke 2022 A Grubu GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 - Başkanlık Divanı teşkili ve Özel Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.
2 - Genel Kurulun onayına sunulmak üzere T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üye adayı Ufuk Bala Yücel A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurulu'nun onayına sunuldu.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.06.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Batısöke A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Batısöke A Grubu Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Haziran 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160822
BIST