***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.09.2022 18:52
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş ' nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu "BB (tr)"seviyesinden "BB+ (tr)"seviyesine revize etmiştir. Diğer tüm notlar için ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064756
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0933
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,8873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1540
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -9,02
|Açılış
|: 974,91
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,53
|17.255.443
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.871.752
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|191.616.151
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.998.747
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.218.440.950
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.598.920
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.413.705
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|10.472.319
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|35.751.194
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|68.342.386
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.990.038.638
|% -0,63
|
|SASA
|61,90
|3.285.034.529
|% 6,63
|
|SAHOL
|27,08
|1.909.431.087
|% -0,66
|
|SISE
|27,16
|1.718.194.330
|% -1,31
|
|HEKTS
|50,60
|1.661.998.224
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.536.363.683
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,47
|1.179.993.871
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,55
|1.607.030.083
|% -2,58
|
|DOHOL
|5,29
|956.581.113
|% 0,76
|
|HALKB
|7,53
|1.366.542.103
|% -3,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8705
|17,8857
|% -0,86
|
|Euro
|18,0650
|18,0750
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,0247
|20,1251
|% -2,54
|
|Frank
|18,7047
|18,8173
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8779
|4,9024
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,07
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-8,52
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.661
|6.783
|21,00
|
|Yarım
|3.238
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,85
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,40
|
|B. Petrol
|85,96
|85,96
|-4,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem