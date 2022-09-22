***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş ' nin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu "BB (tr)"seviyesinden "BB+ (tr)"seviyesine revize etmiştir. Diğer tüm notlar için ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064756BIST