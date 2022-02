***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiAyni Hak Tesisi (Establishment of Real Claim on Non-Current Assets)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTaşınır mallar ile Arsa ve Bina niteliğindeki Gayrimenkullerİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüŞirkete ait muhtelif yerlerde bulunan gayrimenkuller ile taşınır mallarİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22.02.2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%64,54Kira Bedeli ve KoşullarıAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Karşı TarafTürkiye İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal İzmir ŞubesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKrediVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiKira SüresiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıÖnemli Nitelikteki işleme girmiyor.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.02.2022 tarihli kararı ileŞirketimiz tarafından mevcut kredilerimizin yapılandırılması amacıyla teminat verilmesine ilişkin imzalanacak ticari taşınır rehni sözleşmesi ve ipotek sözleşmeleri kapsamında düzenlenen teminat amaçlı ayni hak tesisi işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6. maddesi hükmü uyarınca önemlilik kriteri kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6.1'inci maddesinde yer alan ve ayrı ayrı değerlendirilen önemlilik kriterlerinin her biri için Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlem sayılabilmesi açısından belirlenen %75 sınırını aşmaması nedeniyle ilgili Tebliğ hükümleri açısından önemlilik kriterini taşımadığına ve bu bağlamda, Şirketimiz tarafından tesis edilmesi planlanan ayni hakların tesisine ilişkin olarak Tebliğ kapsamında düzenlenen ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003539BIST