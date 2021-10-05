***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 09:19
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı ile İcra Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığına Sn.Gülant CANDAŞ 'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966759
BIST
13:491.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.396
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
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1.396
En Düşük
1.390
13:498,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 8,8400
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8715
En Düşük
8,8413
13:4910,2837
En Yüksek
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|: -0,10%
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|Açılış
|: 10,2550
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|Önceki Kapanış
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10,2565
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|Açılış
|: 499,97
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|: 503,71
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504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:47
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.268.153
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.441.381
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,50
|98.357.173
|% 9,48
|
|BIOEN
|24,30
|169.202.309
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|67.315.304
|% -9,70
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,55
|12.467.659
|% -7,74
|
|YUNSA
|15,69
|12.531.024
|% -6,99
|
|MAREN
|10,58
|779.078.346
|% 5,27
|
|GARAN
|9,26
|768.059.612
|% 0,43
|
|THYAO
|14,07
|551.387.112
|% 1,44
|
|TUPRS
|117,70
|494.996.138
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|291.819.452
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|110.205.807
|% 2,04
|
|GARAN
|9,26
|768.059.612
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,37
|188.249.230
|% -0,42
|
|MAREN
|10,58
|779.078.346
|% 5,27
|
|ALBRK
|1,81
|94.441.381
|% 9,70
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8601
|8,8626
|% 0,17
|
|Euro
|10,2784
|10,2821
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,12
|
|Frank
|9,5153
|9,5726
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3538
|2,3656
|% 0,01
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,95
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,17
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,53
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|0,43
|