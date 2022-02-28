***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş ile toplam 8 ayrı kreditör banka arasında Refinansman Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme uyarınca 31.12.2023 tarihine kadar anapara geri ödemesi yapılmayacak olup, sonrasında sekiz yıl vadeli olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005377BIST