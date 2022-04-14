***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöke OSBnin genişleme alanı içerisinde kalan ve Söke OSB tarafından kamulaştırma şerhi konan Şirketimize ait bir kısım arazi, üzerinde bulunan kamulaştırma şerhi ile birlikte, yapılan görüşme ve pazarlıklar neticesinde Söke OSB'de faaliyette bulunan bazı şirketlere satılmış ve bedelleri tahsil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020371BIST