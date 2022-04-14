***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 11:06
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söke OSBnin genişleme alanı içerisinde kalan ve Söke OSB tarafından kamulaştırma şerhi konan Şirketimize ait bir kısım arazi, üzerinde bulunan kamulaştırma şerhi ile birlikte, yapılan görüşme ve pazarlıklar neticesinde Söke OSB'de faaliyette bulunan bazı şirketlere satılmış ve bedelleri tahsil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020371
BIST
11:132.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,29
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.472
11:1314,6169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0227
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6186
En Düşük
14,5748
11:1315,9826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
11:13928,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 928,01
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|18,90
|41.384.455
|% 6,42
|
|TRGYO
|7,13
|64.534.124
|% 6,26
|
|LIDFA
|6,19
|7.647.799
|% 5,63
|
|ISGYO
|12,04
|5.916.974
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|DOBUR
|52,40
|1.993.759
|% -4,03
|
|ULUSE
|155,00
|6.957.269
|% -3,55
|
|THYAO
|37,42
|1.803.045.212
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,86
|965.872.451
|% 5,54
|
|EREGL
|35,36
|678.448.730
|% 0,57
|
|GARAN
|13,70
|578.295.322
|% 0,44
|
|KRDMD
|16,19
|557.835.815
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,86
|965.872.451
|% 5,54
|
|ODAS
|2,33
|204.974.532
|% 2,19
|
|YKBNK
|5,10
|381.328.966
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,20
|138.778.865
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,90
|227.570.716
|% 2,09
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6128
|14,6168
|% 0,15
|
|Euro
|15,9570
|15,9850
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1375
|19,2335
|% 0,28
|
|Frank
|15,5755
|15,6694
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8846
|3,9041
|% 0,12
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,94
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,10
|