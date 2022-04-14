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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.04.2022 11:06
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Söke OSBnin genişleme alanı içerisinde kalan ve Söke OSB tarafından kamulaştırma şerhi konan Şirketimize ait bir kısım arazi, üzerinde bulunan kamulaştırma şerhi ile birlikte, yapılan görüşme ve pazarlıklar neticesinde Söke OSB'de faaliyette bulunan bazı şirketlere satılmış ve bedelleri tahsil edilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020371


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Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,69 25,72 -0,04  
Gümüş Gr. 12,07 12,08 -0,01  
B. Petrol 108 108 -1,10  
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