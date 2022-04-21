***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 18:21
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Fabrika Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Bu pozisyona İşletme Müdürümüz Sayın Celal Sargut atanmıştır. Mevcut İşletme Müdürlüğü pozisyonu kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022762
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0328
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
18:0515,9784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0465
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05919,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,75
|Açılış
|: 919,52
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.253.962
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.738
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.376.931
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.463.106
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.643.272
|% 9,99
|
|MEPET
|3,45
|7.756.032
|% -5,22
|
|HUNER
|3,20
|174.951.565
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|BRYAT
|400,30
|102.515.565
|% -4,32
|
|MARKA
|3,21
|1.909.410
|% -4,18
|
|THYAO
|40,12
|4.814.781.608
|% 3,24
|
|GARAN
|14,50
|3.391.960.422
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,11
|2.937.897.874
|% 6,87
|
|ASELS
|28,46
|2.543.036.497
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,26
|2.289.172.155
|% 0,37
|
|EKGYO
|3,11
|2.937.897.874
|% 6,87
|
|TSKB
|2,07
|735.888.321
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.558.522.612
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|840.959.605
|% -3,07
|
|HALKB
|6,22
|1.686.465.914
|% 4,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6987
|14,7058
|% 0,24
|
|Euro
|15,9730
|15,9839
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0950
|19,1908
|% -0,10
|
|Frank
|15,3795
|15,4721
|% -0,17
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,65
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında