***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 17:24
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İcra Kurulu üyeliği görevi sona ermiş olan sayın Gülant Candaş'ın, sahip olduğu imza yetkisinde herhangi bir değişiklik olmaksızın, şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine devam etmekte olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031517
BIST
18:052.372
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|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
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|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
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|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
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|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
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|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
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|ORCAY
|19,71
|249.071.104
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|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
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|SMRTG
|21,22
|161.180.547
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|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
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|GARAN
|16,25
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|ASELS
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|3.551.688.376
|% 2,43
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|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
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|SISE
|19,42
|1.862.960.415
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
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|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
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|EKGYO
|2,63
|681.140.631
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|GARAN
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|4.002.770.588
|% 3,83
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|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
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|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|15,9001
|15,9189
|% 0,49
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|Euro
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|16,8261
|% -0,06
|
|Sterlin
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|19,9112
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|Frank
|16,2635
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|% 0,05
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|Riyal
|4,2306
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|% 0,25
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.843
|1.844
|1,42
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|Altın Gr.
|944
|944
|3,89
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|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
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|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
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|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
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|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
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|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|-0,06
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|B. Petrol
|112
|112
|0,36
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