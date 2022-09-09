***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bugün aktifinde bulundurduğu, iştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye ait sermayesinin yaklaşık % 30,02'sine tekabül eden ve toplamda 36.025 adet nama yazılı payın tamamının tüm hak ve yükümlülükleri ile beraber ana ortaklığımız Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş ‘ye devri amacıyla, bir pay devir sözleşmesi ("Pay Devir Sözleşmesi") imzalamıştır.Pay devir bedeli olarak 8.697.000 USD ‘nin ( Sekiz Milyon altı yüz doksan yedi bin Amerikan Doları) devrin tamamlandığı tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru karşılığı bedeli kararlaştırılmıştır.Pay Devir Sözleşmesi'ne konu paylar, Devre Konu Şirket'in AKBANK T.A.Ş. ile yaptığı kredi sözleşmesi ve şirketimiz ile yapmış olduğu pay rehni sözleşmeleri nedeni ile AKBANK T.A.Ş. lehine rehinli olup, pay devir işlemlerinin, AKBANK T.A.Ş ‘nin devre izin vermesi şartıyla 30.09.2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3.Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda Tebliğ'in 6.maddesinin 1.fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin işbu açıklama tarihi itibariyle sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikte işlem kabul edilmeyeceği, satılacak varlıkların değerinin şirketimiz toplam aktifine, gelirine ve şirket değerine oranının %75'in altında olduğu ve paydaşlar nezdinde ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir.Konu ile ilgili gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062221BIST