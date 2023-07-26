***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 16:41
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevlerini üstlenen Sayın Yeşim Devrim Yalçın bu gün itibariyle görevlerinden ayrılmıştır.
Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, atamalar ivedilikle yapılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175413
BIST
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17:166.740
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 134,66
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:1626,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0325
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:1629,8355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1131
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:161.703,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,64
|Açılış
|: 1.703,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:16
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9462
|26,9519
|% 0,12
|
|Euro
|29,8156
|29,8355
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,7141
|34,8882
|% 0,28
|
|Frank
|31,0900
|31,2773
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,10
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,86
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|76,00
|
|Tam
|11.122
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.553
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-0,33
|