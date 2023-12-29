***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun (II-17.1) sayılı tebliğin 11.2 maddesi hükmü gereğince grubumuzda tam zamanlı olarak çalışan Sayın Onur BAYRAM, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine getirilmiş ve "Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Sayın Onur Bayram 928840 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, 928768 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahiptir.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi İletişim Bilgileri:Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Onur BayramE-posta: onurbayram@baticim.com.trTelefon:0 232 478 44 00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230820BIST