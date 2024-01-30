***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2024Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 400.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKC00012 74.780,67 224.342,010 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 HamilineB Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 399.925.219,33 1.199.775.657,990 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 400.000.000 1.200.000.000,000 300,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortaklık Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., payların satılamayan kısmının tamamının bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alacağı yönünde taahhütname verilmesine yönelik karar almıştır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 26.01.2024 tarihli ve 710 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 304.517.841,66 TL tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 TL tutarındaki kısmının ise Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243823BIST