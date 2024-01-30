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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.01.2024 18:18
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 400.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.600.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKC00012 74.780,67 224.342,010 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 Hamiline
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 399.925.219,33 1.199.775.657,990 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 400.000.000 1.200.000.000,000 300,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ana ortaklık Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., payların satılamayan kısmının tamamının bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alacağı yönünde taahhütname verilmesine yönelik karar almıştır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 26.01.2024 tarihli ve 710 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 304.517.841,66 TL tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 TL tutarındaki kısmının ise Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243823


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