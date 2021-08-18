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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.08.2021 18:41



***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 89.607.914,64 TRY 22,40
ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A Ş 71.071.433,97 TRY 17,77
FATMA GÜLGÜN ÜNAL 29.789.706,47 TRY 7,45
YILDIZ İZMİROĞLU 24.386.964,11 TRY 6,10




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959108


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DMSAS 8,04 114.937.187 % 17,03  
PENTA 90,35 16.227.315 % 16,88  
DOBUR 23,24 2.692.805 % 14,03  
KTSKR 52,35 93.636.081 % 12,24  
ESCAR 20,24 92.249.272 % 10,78  
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Frank 9,2565 9,3123 % 0,86  
Riyal 2,2652 2,2766 % 0,85  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 -8,15  
Altın Gr. 489 489 3,02  
Cumhuriyet 3.242 3.291 9,00  
Tam 3.225 3.306 7,81  
Yarım 1.559 1.599 3,77  
Çeyrek 782 800 1,89  
Gümüş.Ons 23,33 23,35 -0,16  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,00  
B. Petrol 66,44 66,44 -1,79  
Seans Raporu 17:05
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