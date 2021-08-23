***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2021 09:01
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
CELAL SARGUT İşletme Müdürü Bakım Müdürü
ERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım Müdürü
ALİ SERDAR KOÇ Üretim Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959924
BIST
13:131.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
13:138,4771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4467
13:139,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
13:13487,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,06
|Açılış
|: 487,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
488,48
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.212.761
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|149.083.115
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|31.603.341
|% 9,96
|
|VESBE
|51,70
|153.412.377
|% 9,95
|
|PENTA
|86,40
|7.228.103
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|176.720
|% -8,26
|
|EUKYO
|6,35
|3.574.444
|% -8,10
|
|UFUK
|20,90
|555.057
|% -6,28
|
|DAGI
|3,88
|9.048.442
|% -5,13
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|SASA
|28,30
|444.115.369
|% 1,43
|
|THYAO
|12,46
|337.190.137
|% 1,63
|
|AKBNK
|5,72
|334.843.557
|% 2,33
|
|SISE
|8,89
|501.584.967
|% 2,18
|
|PETKM
|6,06
|333.400.557
|% 1,85
|
|GARAN
|9,48
|511.063.190
|% 1,17
|
|BRLSM
|11,01
|556.300.341
|% 9,99
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4745
|8,4771
|% -0,09
|
|Euro
|9,9379
|9,9417
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5448
|11,6027
|% 0,19
|
|Frank
|9,2025
|9,2580
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,14
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,57
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|0,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|1,23
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|0,59
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,09
|
|B. Petrol
|66,70
|66,70
|1,95
|