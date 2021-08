***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSABİT AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 17.08.2021 İcrada Görevli Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Z A Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Namal Elektrik Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Vega İzmir A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Z A Hazır Beton İnş. San. Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi olan Z A Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin temsilcisi, Nord Yapı A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırGÜLANT CANDAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.08.2021 İcrada Görevli Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırERDOĞAN GÖĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Vega EG Atık Yönetim ve Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİALİ KIŞLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET GÖKALP ÖZKÖK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- Yönetim Kurulu Üyesi, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.- Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİYUSUF KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- Yönetim Kurulu Üyesi, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİÖMER ÇAĞDAŞ SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 17.08.2021 İcrada Görevli Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş..- İcracı Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San. Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 21.10.1993 İcrada Görevli Değil BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS AZA Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -FEYYAZ ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.04.2011 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR YARDIMCISI-İCRA KURULU ÜYESİ Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Ash Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi, Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞÜKRÜ SERDAR BAĞCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANIMUSTAFA TEOMAN GÜRGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 24.07.2020 İcrada Görevli Değil Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. - Bağımsız Üye, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTE BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959982BIST