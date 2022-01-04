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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2022 14:20
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 89.607.914,64 TRY 22,40
SANKO ENERJİ SAN VE TİC.A.Ş. 54.505.014,4 TRY 13,63
FATMA GÜLGÜN ÜNAL 29.789.706,47 TRY 7,45
YILDIZ İZMİROĞLU 24.386.964,11 TRY 6,10
ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A Ş 16.596.269,33 TRY 4,15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988609


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 1.192,40 33.300.629 % 10,00  
CRFSA 46,22 4.812.658 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
KRSTL 3,10 56.148.700 % 9,93  
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14:19 Alış Satış %  
Dolar 13,2859 13,3167 % 1,90  
Euro 14,9905 15,0317 % 1,55  
Sterlin 17,8841 17,9738 % 1,64  
Frank 14,4202 14,5071 % 1,57  
Riyal 3,5290 3,5467 % 1,46  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 1,26  
Altın Gr. 773 773 13,91  
Cumhuriyet 5.146 5.224 64,00  
Tam 5.118 5.251 64,49  
Yarım 2.474 2.540 31,19  
Çeyrek 1.241 1.270 15,60  
Gümüş.Ons 22,76 22,80 -0,12  
Gümüş Gr. 9,78 9,80 0,15  
B. Petrol 79,58 79,58 0,60  
Seans Raporu 14:19
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