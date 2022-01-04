***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 14:20
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 89.607.914,64 TRY 22,40
SANKO ENERJİ SAN VE TİC.A.Ş. 54.505.014,4 TRY 13,63
FATMA GÜLGÜN ÜNAL 29.789.706,47 TRY 7,45
YILDIZ İZMİROĞLU 24.386.964,11 TRY 6,10
ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A Ş 16.596.269,33 TRY 4,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988609
BIST
14:211.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 42,52
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:2113,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2516
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:2115,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2346
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:21771,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 12,35
|Açılış
|: 771,35
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BFREN
|1.192,40
|33.300.629
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|4.812.658
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.148.700
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,60
|56.838.031
|% -6,21
|
|KUYAS
|5,29
|14.177.466
|% -5,37
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,96
|1.723.692.572
|% 5,13
|
|EREGL
|30,08
|1.285.094.719
|% 2,87
|
|GARAN
|11,48
|1.256.898.048
|% 0,17
|
|SASA
|55,80
|1.065.990.884
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|867.125.544
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|621.604.382
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,27
|309.693.605
|% 1,79
|
|GARAN
|11,48
|1.256.898.048
|% 0,17
|
|IHGZT
|0,74
|64.839.352
|% -2,63
|
|IHLAS
|0,61
|52.526.500
|% 7,02
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2859
|13,3167
|% 1,90
|
|Euro
|14,9905
|15,0317
|% 1,55
|
|Sterlin
|17,8841
|17,9738
|% 1,64
|
|Frank
|14,4202
|14,5071
|% 1,57
|
|Riyal
|3,5290
|3,5467
|% 1,46
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|1,26
|
|Altın Gr.
|773
|773
|13,91
|
|Cumhuriyet
|5.146
|5.224
|64,00
|
|Tam
|5.118
|5.251
|64,49
|
|Yarım
|2.474
|2.540
|31,19
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,60
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,15
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|0,60
|