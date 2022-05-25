***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2022 12:11
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
ERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032285
BIST
14:292.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,82
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:2916,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2326
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:2917,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1072
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:29972,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,32
|Açılış
|: 972,56
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:29
|DAGHL
|27,06
|4.987.221
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.308.731
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.030.966
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.605.802
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.363.631
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.943.585
|% -9,96
|
|SELVA
|8,60
|24.378.877
|% -8,51
|
|NUGYO
|5,74
|40.770.790
|% -6,36
|
|FENER
|43,00
|198.560.264
|% -6,32
|
|SEYKM
|7,28
|28.022.796
|% -5,33
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|THYAO
|42,08
|1.409.936.401
|% -0,19
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|ASELS
|23,62
|1.111.185.201
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,40
|688.719.448
|% -1,34
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,56
|219.952.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|329.926.722
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,64
|213.683.342
|% 0,28
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3014
|16,3084
|% 1,45
|
|Euro
|17,3810
|17,4038
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,3375
|20,4395
|% 1,08
|
|Frank
|16,8658
|16,9674
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3384
|4,3601
|% 1,38
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,97
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|54,97
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,59
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,17
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44MZHLD
Yüzde 9.95 oranında artışla 57.45 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 105 adet işlem
-
14:43OLMK
Yüzde 5.88 oranında artışla 10.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 373 adet işlem
-
14:41XU100
Endeks 2, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 16, 918.00 milyon TL de
-
14:41MRGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 091, 042 adet işlem
-
14:40OLMK
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 705, 553 adet işlem