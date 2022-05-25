***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel MüdürARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFOSELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama DirektörüCELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme MüdürüERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım MüdürüCUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde ŞefiMETİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence MüdürüCANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032285BIST