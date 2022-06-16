***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2022 09:51
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037562
BIST
11:042.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:0417,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:0418,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:041.017,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.017,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:02
|UFUK
|73,70
|3.225.881
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|41.670.667
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.988.282
|% 9,92
|
|TETMT
|264,00
|14.026.919
|% 8,46
|
|MAKTK
|3,35
|28.163.110
|% 8,41
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,85
|112.959.182
|% -4,90
|
|ULAS
|2,95
|1.131.423
|% -4,84
|
|SKTAS
|2,92
|13.347.931
|% -3,63
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|EREGL
|30,24
|918.033.396
|% 0,93
|
|SASA
|46,16
|854.280.611
|% 3,22
|
|SISE
|21,72
|516.983.713
|% -0,37
|
|KRDMD
|13,36
|378.095.063
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,61
|153.047.121
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.087.426
|% 0,88
|
|TSKB
|2,16
|84.363.494
|% 0,47
|
|THYAO
|47,92
|1.835.463.403
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,72
|163.708.894
|% -0,84
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2987
|17,3042
|% 0,39
|
|Euro
|18,0022
|18,0413
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,8613
|20,9660
|% -0,21
|
|Frank
|17,5673
|17,6731
|% 1,81
|
|Riyal
|4,5953
|4,6183
|% 0,41
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-4,64
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.747
|6.850
|-21,00
|
|Yarım
|3.312
|3.350
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:18ULAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 343 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 29 kaybederek (% -0.15 ) 2, 774
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
-
11:17XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 9, 348.00 milyon TL de
-
11:16SKTAS
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 594, 585 adet işlem