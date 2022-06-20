***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.06.2022 09:36
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
ALİ ÇEŞMECİ Bakım Müdürü Vekili Makina Bakım Şefi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038173
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
0
En Düşük
0
17:5917,3256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 24,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2700
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:5918,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0644
|Açılış
|: 12,0914
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0925
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:591.026,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|22,98
|1.550.269
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|7.520.439
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,98
|58.394.457
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,97
|17.517.507
|% 0,00
|
|AKSA
|61,80
|105.176.040
|% 0,00
|
|DOKTA
|16,15
|288.988
|% -32,88
|
|ENJSA
|13,90
|92.082.551
|% 0,00
|
|DERHL
|6,92
|5.220.605
|% 0,00
|
|EDATA
|13,96
|12.958.614
|% 0,00
|
|HEDEF
|6,90
|7.319.350
|% 0,00
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 0,00
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% 0,00
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,88
|1.128.913.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 0,00
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3184
|17,3250
|% 0,00
|
|Euro
|18,2363
|18,2576
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,1350
|21,2410
|% 0,10
|
|Frank
|17,8627
|17,9703
|% 0,46
|
|Riyal
|4,6026
|4,6257
|% -0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.801
|6.915
|-51,00
|
|Yarım
|3.339
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,69
|21,73
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,35
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem