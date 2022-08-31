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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.08.2022 17:32
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
ALİ ÇEŞMECİ Bakım Müdürü Bakım Müdürü Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059116


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EGGUB 279,40 92.149.538 % 10,00  
SMRTG 37,44 55.184.281 % 9,99  
COSMO 38,96 3.120.892 % 9,99  
TMSN 70,60 120.705.329 % 9,97  
ALKA 66,80 52.196.654 % 9,96  
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Dolar 18,1908 18,2065 % 0,03  
Euro 18,2925 18,3030 % 0,51  
Sterlin 21,1066 21,2125 % 0,01  
Frank 18,5587 18,6705 % -0,04  
Riyal 4,8256 4,8498 % 0,10  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 -2,10  
Altın Gr. 1.006 1.006 -0,88  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.747 6.809 -23,00  
Yarım 3.288 3.329 -11,00  
Çeyrek 1.649 1.664 -6,00  
Gümüş.Ons 18,13 18,16 -0,29  
Gümüş Gr. 10,58 10,59 -0,19  
B. Petrol 96,13 96,13 -1,71  
Seans Raporu 17:56
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