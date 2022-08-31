***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 17:32
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
ALİ ÇEŞMECİ Bakım Müdürü Bakım Müdürü Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059116
BIST
17:583.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 13,00
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:5818,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2316
En Düşük
18,1408
17:5818,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3371
En Düşük
18,1387
17:581.007,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.007,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EGGUB
|279,40
|92.149.538
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.184.281
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|120.705.329
|% 9,97
|
|ALKA
|66,80
|52.196.654
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|4.133.765
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.203.580
|% -9,98
|
|PAMEL
|124,30
|22.111.890
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|FLAP
|7,01
|138.939.334
|% -7,28
|
|THYAO
|73,25
|7.042.052.341
|% 3,97
|
|PETKM
|14,26
|6.546.899.396
|% 6,02
|
|GARAN
|23,18
|4.574.892.550
|% -4,29
|
|YKBNK
|7,12
|4.152.019.314
|% 3,79
|
|AKBNK
|11,96
|3.344.067.397
|% 0,59
|
|EKGYO
|4,03
|2.559.501.207
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,12
|4.152.019.314
|% 3,79
|
|PETKM
|14,26
|6.546.899.396
|% 6,02
|
|HALKB
|8,62
|3.207.556.525
|% 9,95
|
|ISCTR
|8,04
|3.005.355.180
|% 1,01
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1908
|18,2065
|% 0,03
|
|Euro
|18,2925
|18,3030
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,1066
|21,2125
|% 0,01
|
|Frank
|18,5587
|18,6705
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8256
|4,8498
|% 0,10
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.747
|6.809
|-23,00
|
|Yarım
|3.288
|3.329
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,13
|96,13
|-1,71
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 5.91 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 215, 092 adet işlem
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.34 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 519, 615 adet işlem
-
17:57KFEIN
Yüzde 4.64 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 486, 912 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 9 artarak (% 0.46 ) 3, 477
-
17:55GENTS
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 086, 442 adet işlem