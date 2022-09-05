***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 14:57
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SATIŞI 120000000 36025000 TRY 30,02 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060145
BIST
16:133.349
En Yüksek
|Değişim
|: 3,91%
|| 126,09
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.350
En Düşük
3.248
16:1318,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0295
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
16:1318,0983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0206
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
16:131.003,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.003,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KRDMD
|12,88
|2.733.737.714
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.390.895
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|39.809.773
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.546.584
|% 9,97
|
|BRMEN
|3,65
|2.333.229
|% 9,94
|
|MTRKS
|42,78
|50.508.446
|% -9,97
|
|ULUSE
|130,30
|73.789.383
|% -8,50
|
|DOGUB
|10,50
|16.856.281
|% -6,83
|
|MOBTL
|2,30
|192.882.669
|% -5,74
|
|EGGUB
|72,95
|97.740.405
|% -4,95
|
|YKBNK
|8,22
|8.353.074.775
|% 5,25
|
|EREGL
|30,78
|6.768.070.392
|% 9,23
|
|THYAO
|73,35
|5.852.570.614
|% 2,16
|
|AKBNK
|14,22
|5.644.782.246
|% 9,13
|
|GARAN
|25,68
|5.504.027.099
|% 5,33
|
|YKBNK
|8,22
|8.353.074.775
|% 5,25
|
|EKGYO
|4,39
|3.910.310.384
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,22
|5.644.782.246
|% 9,13
|
|ISCTR
|9,48
|3.335.195.191
|% 7,24
|
|EREGL
|30,78
|6.768.070.392
|% 9,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2185
|18,2310
|% 0,17
|
|Euro
|18,0970
|18,1066
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8956
|21,0004
|% 0,03
|
|Frank
|18,5130
|18,6245
|% 0,17
|
|Riyal
|4,8337
|4,8579
|% 0,14
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|1,00
|
|Tam
|6.759
|6.810
|45,00
|
|Yarım
|3.294
|3.329
|22,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,03
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|3,05
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HKTM
Yüzde 9.92 oranında artışla 25.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 792, 085 adet işlem
-
16:25HLGYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 684, 256 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 3, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 81 üstünde . İşlem hacmi 79, 662.00 milyon TL de
-
16:24ISCTR
Yüzde 7.47 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 359, 314, 876 adet işlem
-
16:23ZRGYO
Yüzde 9.38 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 006, 570 adet işlem