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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 14:57
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BATIÇİM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SATIŞI 120000000 36025000 TRY 30,02 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060145


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BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMD 12,88 2.733.737.714 % 9,99  
ICBCT 7,93 33.390.895 % 9,99  
PETUN 34,64 39.809.773 % 9,97  
VKING 6,95 2.546.584 % 9,97  
BRMEN 3,65 2.333.229 % 9,94  
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16:11 Alış Satış %  
Dolar 18,2185 18,2310 % 0,17  
Euro 18,0970 18,1066 % -0,07  
Sterlin 20,8956 21,0004 % 0,03  
Frank 18,5130 18,6245 % 0,17  
Riyal 4,8337 4,8579 % 0,14  
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16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 0,60  
Altın Gr. 1.003 1.003 0,49  
Cumhuriyet 6.731 6.832 1,00  
Tam 6.759 6.810 45,00  
Yarım 3.294 3.329 22,00  
Çeyrek 1.652 1.664 11,00  
Gümüş.Ons 18,12 18,15 0,08  
Gümüş Gr. 10,61 10,63 0,03  
B. Petrol 96,07 96,07 3,05  
Seans Raporu 16:11
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