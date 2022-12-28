***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 89.607.914,64 TRY 22,40FATMA GÜLGÜN ÜNAL 41.460.823,93 TRY 10,37ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET A Ş 41.042.932,26 TRY 10,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090583BIST