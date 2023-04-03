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***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 08:40
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
ALİ ÇEŞMECİ Bakım Müdürü Bakım Müdürü Vekili
İLKER ÖZSU Lojistik Müdürü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-Lojistik Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130789


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ATSYH 93,50 1.002.507 % 10,00  
OYAYO 11,67 27.551.832 % 9,99  
DIRIT 6,00 165.756 % 9,29  
ULAS 13,00 4.634.240 % 8,33  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 19,1968 19,2008 % 0,13  
Euro 21,0700 21,0800 % 0,10  
Sterlin 23,5741 23,6924 % -0,01  
Frank 20,8206 20,9460 % -0,22  
Riyal 5,1025 5,1280 % 0,17  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 -6,40  
Altın Gr. 1.212 1.212 -2,14  
Cumhuriyet 8.206 8.330 -36,00  
Tam 8.204 8.288 -30,00  
Yarım 4.022 4.055 -15,00  
Çeyrek 2.011 2.028 -7,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 -0,32  
Gümüş Gr. 14,67 14,69 -0,18  
B. Petrol 84,38 84,38 4,49  
Seans Raporu 11:31
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