***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFOSELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama DirektörüCANER TÜRKYENER İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141034BIST