***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 08:33
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLANT CANDAŞ Murahhas Aza Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Murahhas Azası
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı
CANER TÜRKYENER İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141501
BIST
11:374.778
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -5,57
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3719,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3721,5119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0711
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:371.248,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.248,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|74.262.164
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|434.048
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|188,90
|33.418.563
|% 9,00
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,10
|30.507.947
|% -5,20
|
|CANTE
|47,50
|25.313.298
|% -5,00
|
|GEREL
|16,43
|7.706.469
|% -4,86
|
|PAGYO
|24,40
|3.093.200
|% -4,84
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|THYAO
|130,90
|1.424.731.217
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|EREGL
|32,78
|596.289.229
|% -0,36
|
|CVKMD
|174,70
|552.423.286
|% 3,56
|
|EKGYO
|6,21
|420.420.017
|% -0,32
|
|AKBNK
|16,72
|608.680.292
|% -0,83
|
|KOPOL
|51,05
|1.693.053.367
|% 4,70
|
|ISCTR
|11,18
|386.448.462
|% -0,27
|
|YKBNK
|9,85
|265.843.502
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1418
|24,2629
|% -0,02
|
|Frank
|21,6810
|21,8116
|% -0,11
|
|Riyal
|5,1642
|5,1901
|% 0,05
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,62
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|6,36
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.112
|9.267
|-35,00
|
|Yarım
|4.447
|4.531
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.279
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,03
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,65
|15,67
|0,13
|
|B. Petrol
|78,16
|78,16
|0,44
|