***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜLANT CANDAŞ Murahhas Aza İcra Kurulu Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.Murahhas AzasıARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup Başkanı İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Grup BaşkanıSELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup Başkanı İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve Beton Grup BaşkanıCANER TÜRKYENER İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141503BIST