***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında1. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Mustafa Teoman GÜRGAN ile komite başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU 'nun seçilmelerine,2. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 'ne, komite başkanlığını Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU yapmak üzere Erdoğan Göğen ve Yeşim Devrim YALÇIN 'ın seçilmelerine,3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri 'ne Yusuf Kaya ile komite başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Teoman GÜRGAN ‘ın seçilmelerine,karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994838BIST