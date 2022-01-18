***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.01.2022 11:30
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Mustafa Teoman GÜRGAN ile komite başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU 'nun seçilmelerine,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 'ne, komite başkanlığını Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU yapmak üzere Erdoğan Göğen ve Yeşim Devrim YALÇIN 'ın seçilmelerine,
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri 'ne Yusuf Kaya ile komite başkanı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Teoman GÜRGAN ‘ın seçilmelerine,
karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994838
BIST
14:272.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,83
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:2713,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1128
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:2715,4315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0973
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:27788,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,10
|Açılış
|: 788,56
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:25
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,84
|41.617.028
|% 8,76
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KRSTL
|5,17
|69.347.309
|% 8,16
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.761.116
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,64
|2.271.738.896
|% -2,26
|
|KRDMD
|12,48
|1.690.790.461
|% -2,19
|
|GARAN
|11,98
|1.263.627.997
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|1.206.111.695
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,76
|1.066.407.801
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,07
|1.206.111.695
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,48
|394.479.023
|% -1,20
|
|HALKB
|5,53
|868.700.773
|% 1,47
|
|AKBNK
|7,76
|1.066.407.801
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,48
|1.690.790.461
|% -2,19
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5341
|13,5425
|% 0,78
|
|Euro
|15,4205
|15,4362
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,3822
|18,4744
|% 0,57
|
|Frank
|14,7366
|14,8254
|% 0,68
|
|Riyal
|3,5983
|3,6163
|% 0,79
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-8,57
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,01
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.315
|16,00
|
|Tam
|5.208
|5.340
|10,60
|
|Yarım
|2.517
|2.583
|5,13
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|1,02
|
Seans Raporu
14:25
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 29 kaybederek (% -1.03 ) 1, 853
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
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14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT
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14:39
KONTR, TSPOR, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:39
DOBUR, BRMEN, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında