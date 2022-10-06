***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısındaRiskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Yusuf Kaya'nın yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olması sebebiyle, Yusuf Kaya'nın yerine Ufuk Bala Yücel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068465BIST