***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun (II-17.1) sayılı tebliğin 11.2 maddesi hükmü gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine atanan Sayın Onur Bayram "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230827BIST