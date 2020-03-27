***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 12:17
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832688
BIST
12:4389.982
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -1.546,04
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
12:436,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0694
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
12:437,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
12:43337,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,03
|Açılış
|: 337,53
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
337,65
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|COSMO
|2,20
|37
|% 10,00
|
|SODSN
|15,12
|21.319
|% 9,96
|
|TIRE
|5,20
|16.111.830
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|6.697
|% 9,87
|
|SAMAT
|1,34
|2.177.377
|% 9,84
|
|QNBFL
|116,10
|3.062.419
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.218.618
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.334.542
|% -9,77
|
|LKMNH
|6,18
|4.373.272
|% -9,38
|
|MPARK
|13,92
|25.797.195
|% -9,02
|
|THYAO
|9,14
|786.006.316
|% -1,19
|
|GARAN
|8,00
|395.277.326
|% 0,76
|
|ASELS
|23,54
|368.525.337
|% -2,97
|
|ECILC
|4,89
|217.138.001
|% 0,82
|
|IPEKE
|7,68
|174.527.316
|% -3,03
|
|IHLGM
|0,85
|97.969.302
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,45
|44.555.486
|% -2,17
|
|ODAS
|1,29
|122.114.958
|% -3,01
|
|THYAO
|9,14
|786.006.316
|% -1,19
|
|YKBNK
|1,91
|143.150.904
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8621
|7,9015
|% 1,03
|
|Frank
|6,6777
|6,7179
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7153
|1,7239
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.626
|-6,14
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,45
|14,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,89
|25,89
|-0,45
|