***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 15:35
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871577
BIST
16:511.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.095
16:517,3450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0121
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
16:518,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
16:51461,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,43
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,94
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler16:51
|RALYH
|6,49
|20.366.932
|% 10,00
|
|GYHOL
|26,62
|75.859.949
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.617.851
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|37.871.608
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|FMIZP
|88,00
|44.189.559
|% -5,88
|
|OYLUM
|3,24
|37.200.890
|% -5,54
|
|KRDMD
|3,04
|1.041.018.121
|% 3,40
|
|PETKM
|4,04
|942.178.339
|% -1,22
|
|GARAN
|6,91
|926.395.568
|% -1,14
|
|ZOREN
|2,85
|773.432.474
|% 5,95
|
|TUPRS
|83,15
|669.001.708
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,04
|1.041.018.121
|% 3,40
|
|ZOREN
|2,85
|773.432.474
|% 5,95
|
|PETKM
|4,04
|942.178.339
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|311.556.935
|% -1,60
|
|AKENR
|1,97
|283.509.801
|% 1,03
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3380
|7,3450
|% -0,16
|
|Euro
|8,7176
|8,7272
|% 0,30
|
|Sterlin
|9,7333
|9,7821
|% 0,65
|
|Frank
|8,0717
|8,1203
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% -0,08
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|27,35
|
|Altın Gr.
|463
|463
|6,87
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|45,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|41,67
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|20,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,12
|
|B. Petrol
|45,62
|45,62
|0,02
|
Seans Raporu
16:51
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