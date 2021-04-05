***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.04.2021 10:45
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923184
BIST
11:011.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:018,1691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
11:019,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
11:01453,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,27
|Açılış
|: 453,86
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ERBOS
|75,90
|43.135.461
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|108.311.419
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.720.090
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,95
|9.905.244
|% -9,88
|
|FORMT
|1,58
|9.624.660
|% -9,71
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BTCIM
|15,59
|8.996.136
|% -7,86
|
|BJKAS
|8,65
|338.720.065
|% -5,98
|
|KOZAL
|126,10
|305.870.985
|% 0,80
|
|GARAN
|6,90
|256.729.988
|% 0,27
|
|JANTS
|893,70
|195.510.447
|% 8,07
|
|SISE
|7,46
|181.925.292
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,65
|338.720.065
|% -5,98
|
|GARAN
|6,90
|256.729.988
|% 0,27
|
|GSRAY
|3,69
|111.576.040
|% -7,29
|
|PETKM
|6,11
|162.546.937
|% 2,00
|
|SISE
|7,46
|181.925.292
|% 0,95
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1670
|8,1691
|% 0,20
|
|Euro
|9,6008
|9,6143
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,2816
|11,3382
|% 0,36
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 0,29
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-4,18
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,07
|64,07
|-0,79
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, PETKM
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 84 artarak (% 0.31 ) 1, 237
-
11:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ERBOS, FENER, BANVT, DERHL, NTGAZ, SNKRN
-
11:13
ERBOS, VAKFN, ARENA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:13
FLAP, BSOKE, BTCIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında