***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2021 17:49
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944554
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,7000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0643
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0793
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,46
|Açılış
|: 497,61
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|SUMAS
|62,55
|850.283
|% 9,93
|
|CANTE
|8,65
|53.833.279
|% 5,75
|
|TDGYO
|7,82
|24.616.307
|% 5,68
|
|OZRDN
|10,75
|12.111.507
|% 4,47
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|CRFSA
|39,28
|5.720.779
|% -7,58
|
|CASA
|129,60
|411.040
|% -7,30
|
|AYDEM
|6,24
|41.962.051
|% -7,28
|
|IHLGM
|1,05
|54.682.486
|% -7,08
|
|BERA
|12,43
|325.523.192
|% -2,05
|
|BASGZ
|10,37
|165.260.065
|% -1,24
|
|QUAGR
|28,30
|81.614.598
|% 2,91
|
|SOKM
|11,54
|68.087.632
|% -0,52
|
|IHLGM
|1,05
|54.682.486
|% -7,08
|
|IHLGM
|1,05
|54.682.486
|% -7,08
|
|PEKGY
|0,99
|26.679.726
|% -1,00
|
|BERA
|12,43
|325.523.192
|% -2,05
|
|BASGZ
|10,37
|165.260.065
|% -1,24
|
|GWIND
|3,48
|46.036.195
|% -4,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6919
|8,7000
|% -0,73
|
|Euro
|10,3638
|10,3872
|% -0,76
|
|Sterlin
|12,0452
|12,1056
|% -0,72
|
|Frank
|9,4280
|9,4848
|% -0,93
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,73
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|-1,21
|
Seans Raporu
18:05
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