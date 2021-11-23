***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 15:33
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979247
BIST
15:591.777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 21,46
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:5912,6105
En Yüksek
|Değişim
|: 10,56%
|| 1,2043
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:5914,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 10,81%
|| 1,3856
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:59743,46
En Yüksek
|Değişim
|: 12,25%
|| 81,12
|Açılış
|: 743,46
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6069
|12,6795
|% 11,16
|
|Euro
|14,2175
|14,3112
|% 11,61
|
|Sterlin
|17,3567
|17,4437
|% 13,96
|
|Frank
|13,9185
|14,0024
|% 14,30
|
|Riyal
|3,4663
|3,4837
|% 14,34
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-9,90
|
|Altın Gr.
|748
|748
|85,30
|
|Cumhuriyet
|5.071
|5.148
|729,00
|
|Tam
|4.896
|5.036
|589,54
|
|Yarım
|2.366
|2.436
|285,18
|
|Çeyrek
|1.187
|1.218
|142,59
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,80
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|1,02
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|0,10
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:08DURDO
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 144, 370 adet işlem
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16:07KOZAA
Yüzde 4.05 oranında artışla 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 225, 308 adet işlem
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16:05OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 905, 690 adet işlem
-
16:05OZKGY
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 905, 690 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 1, 773 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 36, 783.00 milyon TL de