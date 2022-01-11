***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:16
***BSOKE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BSOKE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992660
BIST
12:452.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -10,96
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:4513,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0372
|Açılış
|: 13,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:4515,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0599
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:45805,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 4,82
|Açılış
|: 805,95
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:45
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,37
|22.596.469
|% 9,16
|
|ORCAY
|35,60
|9.196.784
|% 7,88
|
|KRDMA
|10,24
|87.787.772
|% 7,79
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|50.822.025
|% -6,15
|
|IHAAS
|9,73
|1.640.952
|% -4,61
|
|TSPOR
|6,77
|147.349.849
|% -3,56
|
|HUBVC
|10,37
|13.978.518
|% -3,45
|
|KRDMD
|12,35
|3.016.971.599
|% 6,93
|
|THYAO
|26,90
|2.394.768.765
|% 0,75
|
|EREGL
|30,84
|1.828.807.251
|% 1,11
|
|GARAN
|11,73
|789.344.662
|% -0,09
|
|SISE
|14,92
|770.147.266
|% 0,13
|
|KRDMD
|12,35
|3.016.971.599
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,72
|544.673.024
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,39
|332.426.726
|% -1,24
|
|THYAO
|26,90
|2.394.768.765
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,10
|269.669.395
|% 0,32
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8480
|13,8580
|% 0,27
|
|Euro
|15,6997
|15,7185
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,7982
|18,8924
|% 0,47
|
|Frank
|14,9088
|14,9986
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6823
|3,7008
|% 0,32
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|6,82
|
|Altın Gr.
|805
|806
|5,22
|
|Cumhuriyet
|5.348
|5.429
|38,00
|
|Tam
|5.323
|5.458
|38,21
|
|Yarım
|2.573
|2.640
|18,48
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|1,19
|